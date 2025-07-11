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11 липня 2025, 10:18

Командир військової частини у Чернігівській області завдав державі збитків на 25 млн грн

11 липня 2025, 10:18
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фото: ДБР
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На Чернігівщині командир військової частини завдав державі збитків на 25 млн грн під час закупівлі деревини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Зазначається, що посадовець придбав деревину у приватної київської фірми, попри наявність більш вигідних пропозицій, зокрема від державних підприємств. У документах було вказано, що матеріали мають постачатися до району бойових дій на відстань близько 800 км, що значно збільшувало вартість доставки.

Насправді ж деревину поставили до Чернігівської області з цього ж регіону, а також із Сумщини та Київщини. Через фіктивне завищення відстані та вартості транспортування держава переплатила мільйони гривень.

"Згідно з висновком судової економічної експертизи, загальна сума збитків, завданих державі, становить майже 25 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

За скоєне командиру загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Чернігівській області судитимуть правоохоронця, який спричинив смертельну ДТП.

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