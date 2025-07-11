Командир військової частини у Чернігівській області завдав державі збитків на 25 млн грн
На Чернігівщині командир військової частини завдав державі збитків на 25 млн грн під час закупівлі деревини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Зазначається, що посадовець придбав деревину у приватної київської фірми, попри наявність більш вигідних пропозицій, зокрема від державних підприємств. У документах було вказано, що матеріали мають постачатися до району бойових дій на відстань близько 800 км, що значно збільшувало вартість доставки.
Насправді ж деревину поставили до Чернігівської області з цього ж регіону, а також із Сумщини та Київщини. Через фіктивне завищення відстані та вартості транспортування держава переплатила мільйони гривень.
"Згідно з висновком судової економічної експертизи, загальна сума збитків, завданих державі, становить майже 25 млн гривень", - йдеться у повідомленні.
За скоєне командиру загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Чернігівській області судитимуть правоохоронця, який спричинив смертельну ДТП.