Командир воинской части в Черниговской области нанес государству ущерб на 25 млн грн

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В Черниговской области командир воинской части нанес государству ущерб на 25 млн грн при закупке древесины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что должностное лицо приобрело древесину у частной киевской фирмы, несмотря на наличие более выгодных предложений, в частности, от государственных предприятий. В документах было указано, что материалы должны поставляться в район боевых действий на расстояние около 800 км, что значительно увеличивало стоимость доставки.

На самом же деле древесину поставили в Черниговскую область из этого же региона, а также из Сумщины и Киевщины. Из-за фиктивного завышения расстояния и стоимости транспортировки государство переплатило миллионы гривен.

"Согласно заключению судебной экономической экспертизы, общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 25 млн гривен", - говорится в сообщении.

За совершенное командиру грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области будут судить правоохранителя, повлекшего смертельное ДТП.