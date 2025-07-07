На Черниговщине директор школы продавала мужчинам документы для "трудоустройства"

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Отмечается, что директор одного из местных учебных заведений формировала фиктивные документы о трудоустройстве. Она устраивала на должности учителей математики, географии, информатики и технологий, также практиковалось назначение на технические должности, но с предоставлением документов для ТЦК, которые являются педагогами. В коррупционную схему она привлекла знакомых.

Правоохранители зафиксировали еще не менее 5 случаев фиктивного трудоустройства других военнообязанных.

В ходе обысков у злоумышленников было изъято около 19 тысяч долларов США и около 300 тысяч гривен.

За совершенное участникам преступной схемы грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области сотрудник ТЦК пытался за 1300 долларов "прикрыть" военнообязанного.