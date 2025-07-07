На Черниговщине директор школы продавала мужчинам документы для "трудоустройства"
В Черниговской области правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, организовавшей схему уклонения от мобилизации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Отмечается, что директор одного из местных учебных заведений формировала фиктивные документы о трудоустройстве. Она устраивала на должности учителей математики, географии, информатики и технологий, также практиковалось назначение на технические должности, но с предоставлением документов для ТЦК, которые являются педагогами. В коррупционную схему она привлекла знакомых.
Правоохранители зафиксировали еще не менее 5 случаев фиктивного трудоустройства других военнообязанных.
В ходе обысков у злоумышленников было изъято около 19 тысяч долларов США и около 300 тысяч гривен.
За совершенное участникам преступной схемы грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Черниговской области сотрудник ТЦК пытался за 1300 долларов "прикрыть" военнообязанного.