12:02  07 июля
Melovin прямо со сцены объявил о мобилизации: где будет служить артист
10:48  07 июля
В Киеве будут судить эксправохранителя, совершившего смертельное ДТП
10:16  07 июля
На Буковине служебный пес помог задержать нарушителей границы
UA | RU
UA | RU
07 июля 2025, 14:59

На Черниговщине директор школы продавала мужчинам документы для "трудоустройства"

07 июля 2025, 14:59
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В Черниговской области правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, организовавшей схему уклонения от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Отмечается, что директор одного из местных учебных заведений формировала фиктивные документы о трудоустройстве. Она устраивала на должности учителей математики, географии, информатики и технологий, также практиковалось назначение на технические должности, но с предоставлением документов для ТЦК, которые являются педагогами. В коррупционную схему она привлекла знакомых.

Правоохранители зафиксировали еще не менее 5 случаев фиктивного трудоустройства других военнообязанных.

В ходе обысков у злоумышленников было изъято около 19 тысяч долларов США и около 300 тысяч гривен.

За совершенное участникам преступной схемы грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области сотрудник ТЦК пытался за 1300 долларов "прикрыть" военнообязанного.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область уклонение от мобилизации ГПСУ коррупционная схема школа
На Черниговщине в Десне утонул рыбак
07 июля 2025, 00:15
На Черниговщине российский дрон ранил почтальона: он в больнице
05 июля 2025, 14:00
На Черниговщине со дна реки подняли авто с телом человека
03 июля 2025, 05:05
Все новости »
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
В Черкасской области двое подростков-мотоциклистов попали в ДТП
07 июля 2025, 16:20
Мы слышали взрывы: в Харькове посол Франции Гаэль Весьер стал свидетелем атаки "шахедами"
07 июля 2025, 16:06
Удар по Запорожью: количество раненых выросло
07 июля 2025, 16:05
Завтра в Украине ожидается жара до +36 градусов
07 июля 2025, 15:58
В Киеве мальчик потерялся во время прогулки на велосипеде
07 июля 2025, 15:48
После прокуратуры – глемпинг: семья Плескача строит базу отдыха для рыбаков на Полтавщине
07 июля 2025, 15:43
45 тысяч за оружие: на Днепропетровщине задержали мужчину, который продавал автомат и гранатомет
07 июля 2025, 15:29
НБУ выпустил памятную монету номиналом 5 гривен в честь дрона Vampire
07 июля 2025, 15:12
В Харьковской области будут судить лесничего из-за которого срубили деревьев на 1 млн грн
07 июля 2025, 15:08
В Винницком ТЦК опровергли изменение адреса приема граждан
07 июля 2025, 15:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »