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27 мая 2025, 15:10

На Черниговщине женщина зарезала мужчину во время ссоры

27 мая 2025, 15:10
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фото: Нацполиция
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Трагедия произошла вечером 24 мая в селе Рудьковка Нежинского района. Уже утром тело погибшего обнаружили во дворе частного дома

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

Оказалось, что накануне между сожителями во время совместного употребления алкоголя возник конфликт. В ходе ссоры 33-летняя женщина ударила жертву ножом в грудь.

"От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Подозреваемая призналась в содеянном и дала правдивые показания", – говорится в сообщении.

Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили ей о подозрении. За умышленное убийство фигурантке грозит лишение свободы сроком до 15 лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Винницкой области мужчина забил сестру топором и молотком.

Ранее во Львове мужчина зарезал собственную мать. Мужчина рассказал о совершенном своему товарищу, а тот сообщил полицию.

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