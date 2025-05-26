фото: полиция

Происшествие случилось в воскресенье, 25 мая, в городе Нежин. На территории парка произошел взрыв

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Нетрезвый местный житель отдыхал в парке и бросил гранату в сторону деревьев.

К счастью, в результате взрыва люди не пострадали.

Полиция задержала 44-летнего мужчину на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Задержанному грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, 20 мая на Николаевщине во дворе дома взорвалась граната, погиб 3-летний мальчик. Женщина, которая принесла боеприпас во двор соседям, скончалась в больнице.