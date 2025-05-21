У Чернігові суд знову забрав дочку в найстаршої матері України

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У Чернігові суд ухвалив рішення про позбавлення Валентини Підвербної батьківських прав щодо її 14-річної доньки Анни. Валентина відома як найстарша матір України — вона народила дівчинку у 65 років за допомогою штучного запліднення

Про рішення повідомила громадська діячка Оксана Тунік-Фриз, яка підтримує дівчинку, передає RegioNews.

За її словами, судове засідання відбулося 20 травня в закритому режимі, а винесене рішення стало для Анни "справжнім полегшенням".

В інтерв'ю Суспільному дівчина розповіла, що за жодних умов не хоче повертатися назад. Каже, під час життя з матір'ю зазнавала різних видів насильства і вимушена була жебракувати.

"Зараз моє життя – щасливе. Я живу, я займаюсь музикою, я граю на саксофоні, я ходжу до звичайної школи, я займаюсь з репетитором. І я щаслива", – сказала Анна.

Що відомо про справу Підвербної

20 жовтня 2023 року Новозаводський районний суд Чернігова ухвалив рішення забрати дитину у Валентини Підвербної без позбавлення її батьківських прав.

У грудні вона подала апеляцію на це рішення. 21 лютого 2024 року Чернігівський апеляційний суд залишив рішення в силі.

Раніше Новозаводський районний суд Чернігова розглянув інші справи щодо Валентини Підвербної, пов'язані з неналежним виконанням батьківських обов’язків та домашнім насильством проти її доньки.

Обидві справи були закриті. Також на початку березня 2023 року було закрито адміністративну справу про невиконання нею обов'язків з виховання дітей.

Довідка: Анні зараз 14 років, а її матері – Валентині Підвербній – 80 років. Вона народила у 65 років після штучного запліднення.

У Книзі рекордів України її назвали "найстаршою матір'ю".