На Миколаївщині 11-річний хлопчик наштрикнувся на металевий паркан

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Інцидент стався 1 травня в селищі Криве Озеро Первомайського району. Дитину ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Миколаївській області.

Виявилося, що хлопчик 2014 року народження наштрикнувся ногою на металевий пік, коли перелізав через паркан. За допомогою спеціального обладнання рятувальники зрізали піку та визволили юнака.

"Хлопця каретою швидкої допомоги доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі госпіталізували 12-річного підлітка, який впав у воду в кар’єрі та травмувався.