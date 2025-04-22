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22 квітня 2025, 02:34

Росіяни вдарили дронами по підприємству на Чернігівщині: наслідки

22 квітня 2025, 02:34
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фото: поліція
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Вдень 21 квітня ворожа армія атакувала безпілотниками лісозаготівельне підприємство в Семенівській громаді Новгород-Сіверського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок вибухів пошкоджень зазнала будівля та територія підприємства – сталося загоряння даху та лісопродукції. Пожежу загасили рятувальники.

На щастя, люди не постраждали.

Поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, вранці 21 квітня росіяни вдарили по Миколаєву ракетами невстановленого типу.

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