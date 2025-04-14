На Чернігівщині пенсіонер загинув через вибух невідомого предмета

фото: Національна поліція

На автошляху "Кіпті-Глухів-Бачівськ" чоловік отримав важкі поранення внаслідок вибуху невідомого предмета. На жаль, згодом він помер у лікарні

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.



Зазначається, що інцидент трапився у неділю, 13 квітня.

Попереднє розслідування встановило, що 67-річний пенсіонер знайшов вибухонебезпечний предмет, імовірно гранату. Під час руху узбіччям дороги, цей предмет вибухнув. Чоловік отримав тяжкі травми і помер у лікарні.

За цим фактом поліція Ніжинського району проводить розслідування.





Правоохоронці закликають громадян, у разі виявлення підозрілих предметів – не наближайтеся та не чіпайте їх.

Окрім того, в жодному разі не можна підходити, а також пересувати, розбирати чи розрізати, нагрівати виявлений предмет та намагатися його знешкодити.

Нагадаємо, за даними Міноборони, за три роки війни через російські вибухонебезпечні предмети загинули 355 цивільних українців, серед них – 18 дітей.