У Запоріжжі судитимуть прихильницю Путіна

фото: Нацполіція

У Запоріжжі правоохоронці викрили 53-річну місцеву жительку, яка у соціальних мережах активно поширювала проросійську пропаганду. Жінці загрожує до п'яти років ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Запорізькій області.

Запоріжанка систематично публікувала та коментувала дописи в соцмережах, в яких виправдовувала дії окупантів та заперечувала агресію РФ проти України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області разом зі слідчими Нацполіції та співробітниками СБУ встановили, що з серпня 2024 року підозрювана через власний акаунт популяризувала наративи країни-агресора.

На підставі зібраних доказів зловмисниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України — виправдовування та заперечення збройної агресії РФ, а також глорифікація її учасників. Жінці загрожує до п'ят років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Сумщині судитимуть працівника ДСНС, який разом з товаришем виправдовував російську агресію проти України.