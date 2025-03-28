Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили российского агента. Он поджигал военное авто для россиян и готовился к терактам.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Агент РФ, планировавший убийства военных на Черниговщине, получил 15 лет заключения. По данным следствия, для убийства он планировал использовать самодельные взрывные устройства (СИН) или дроны-камикадзе.

Осужденным является 45-летний местный житель, у которого нет работы. Его завербовали россияне, когда он оставлял антиукраинские комментарии в соцсети. После дистанционной вербовки агент поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию Укрзализныци.

"В ходе дальнейших контактов с кадровым сотрудником российской игры предатель выразил свои пожелания на совершение терактов непосредственно против украинских воинов", - говорят в СБУ.

Напомним, ранее в Кривом Роге задержали российского агента, планировавшего теракт за 2,5 тысячи долларов.