Российский агент планировал убийство военных в Черниговской области
Правоохранители разоблачили российского агента. Он поджигал военное авто для россиян и готовился к терактам.
Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.
Агент РФ, планировавший убийства военных на Черниговщине, получил 15 лет заключения. По данным следствия, для убийства он планировал использовать самодельные взрывные устройства (СИН) или дроны-камикадзе.
Осужденным является 45-летний местный житель, у которого нет работы. Его завербовали россияне, когда он оставлял антиукраинские комментарии в соцсети. После дистанционной вербовки агент поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию Укрзализныци.
"В ходе дальнейших контактов с кадровым сотрудником российской игры предатель выразил свои пожелания на совершение терактов непосредственно против украинских воинов", - говорят в СБУ.
Напомним, ранее в Кривом Роге задержали российского агента, планировавшего теракт за 2,5 тысячи долларов.