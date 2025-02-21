фото: полиция

Правоохранители разоблачили жительницу Чернигова, которая вербовала женщин с инвалидностью для заключения фиктивных браков с мужчинами для их беспрепятственного выезда за границу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В миграционную полицию поступила информация о том, что 51-летняя местная жительница подыскивает и вербует для преступной деятельности женщин с инвалидностью, оказавшихся в тяжелом материальном положении.

Полиция выяснила, что женщина завербовала черниговку с инвалидностью и предложила 1000 долларов за фиктивный брак с мужчиной, который хотел избежать мобилизации и выехать за границу. Правоохранители разоблачили организаторшу и заблокировали эту схему.

Фигуратке объявили подозрение. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Полицейские работают над установлением роли других участников схемы.

Напомним, в Одесской области будут судить дельцов, которые пытались переправить через границу сразу 100 мужчин.