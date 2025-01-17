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17 января 2025, 21:50

Смертельный пожар на Черниговщине: в жилом доме сгорел человек

17 января 2025, 21:50
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фото: ГСЧС Украины в Черниговской области
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В пятницу днем, 17 января, в городе Новгород-Северский произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Тело погибшей женщины обнаружили чрезвычайники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговской области.

Пламя уничтожило крышу и перекрытие здания по всей площади, а также повредило стены.

"Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили в доме тело 68-летней женщины", – говорится в сообщении.

Причины пожара и все обстоятельства трагедии выясняют компетентные органы.

Напомним, 17 января в поселке Березанка Николаевского района при пожаре погиб 10-летний мальчик.

пожар смерть огонь ГСЧС Черниговская область трагедия
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