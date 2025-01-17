Смертельный пожар на Черниговщине: в жилом доме сгорел человек
В пятницу днем, 17 января, в городе Новгород-Северский произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Тело погибшей женщины обнаружили чрезвычайники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Черниговской области.
Пламя уничтожило крышу и перекрытие здания по всей площади, а также повредило стены.
"Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили в доме тело 68-летней женщины", – говорится в сообщении.
Причины пожара и все обстоятельства трагедии выясняют компетентные органы.
Напомним, 17 января в поселке Березанка Николаевского района при пожаре погиб 10-летний мальчик.
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