На Прикарпатті чоловік сокирою забив до смерті сусідку
Злочин стався 4 січня в селі Витвиця у Долинському районі Івано-Франківської області
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Між 32-річним жителем села та його сусідкою стався конфлікт. Під час сварки чоловік схопив сокиру та наніс 79-річній жінці низку ударів по голові. Від отриманих тяжких травм вона померла на місці події.
Фігуранта затримали, йому оголосили підозру.
Чоловіка взяли під варту. За вбивство йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині батько забив до смерті свого трирічного сина.
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