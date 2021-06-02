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02 червня 2021, 13:52 3608

Глава Чернігівської ОДА Коваленко відреагувала на затримання свого заступника на хабарі

02 червня 2021, 13:52 3608
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Очільниця Чернігівської обласної державної адміністрації Ганна Коваленко прокоментувала інцидент з отриманням хабаря за участі її заступника

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook чиновниці.

"Поки я очолюю Чернігівську ОДА, ніяка посада не збереже жодного чиновника від покарання за корупцію. Щодо цього конкретного інциденту, я наполягатиму на швидкому і прозорому розслідуваннні", - зазначила вона.

Коваленко додала, що вже дала розпорядження максимально сприяти слідству, і надавати всі необхідні матеріали, необхідні для з‘ясування винуватості або невинуватості підозрюваного.

"Слід зауважити, що погодження від ОПУ про звільнення цього заступника надійшло раніше. Отже, сьогодні я підписала розпорядження про звільнення даної посадової особи", - повідомила Коваленко.

Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, який за 160 тисяч доларів обіцяв посприяти у приватизації готельного комплексу.

Україна хабар Чернігівська область ОДА Анна Коваленко

 
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