Глава Чернігівської ОДА Коваленко відреагувала на затримання свого заступника на хабарі

Очільниця Чернігівської обласної державної адміністрації Ганна Коваленко прокоментувала інцидент з отриманням хабаря за участі її заступника

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook чиновниці.

"Поки я очолюю Чернігівську ОДА, ніяка посада не збереже жодного чиновника від покарання за корупцію. Щодо цього конкретного інциденту, я наполягатиму на швидкому і прозорому розслідуваннні", - зазначила вона.

Коваленко додала, що вже дала розпорядження максимально сприяти слідству, і надавати всі необхідні матеріали, необхідні для з‘ясування винуватості або невинуватості підозрюваного.

"Слід зауважити, що погодження від ОПУ про звільнення цього заступника надійшло раніше. Отже, сьогодні я підписала розпорядження про звільнення даної посадової особи", - повідомила Коваленко.

Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що правоохоронці затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації, який за 160 тисяч доларів обіцяв посприяти у приватизації готельного комплексу.