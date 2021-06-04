Подозреваемого в мошенничестве заместителя главы Черниговской ОГА арестовали на 60 суток

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Печерский районный суд Киева применил к подозреваемым в мошенничестве заместителя главы Черниговской ОГА и его сообщника арест сроком на 60 суток - до 30 июля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию Государственного бюро расследований в Facebook.

Отмечается, что альтернативой меры пресечения было избрано внесение залога в размере 4 млн 400 тыс. грн каждому.

Напомним, 1 июня следователи теруправления ГБР в Киеве задержали заместителя главы Черниговской ОГА и его сообщника, который представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия "Отель "Славянский".

По информации следствия, гражданин Украины, который представлялся руководителем отеля, за "вознаграждение" в 160 тыс. долларов гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

Также сообщалось, что глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко прокомментировала инцидент с получением взятки с участием ее заместителя.