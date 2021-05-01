На Чернігівщині під суд підуть члени банди, які хотіли скоїти розбій в будинку лісничого

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі

Фото з відкритих джерел

В Чернігівській області судитимуть членів злочинного угруповання, які у березні цього року увірвалися до будинку лісничого в Ніжинському районі.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Нацполіції.

Група осіб планувала скоїти розбійний напад на 55-річного лісничого в одному з сіл Комарівської територіальної громади Ніжинщини. В будинку чоловіка на озброєних зловмисників вже чекав спецпідрозділ КОРД. Двох учасників групи затримали в будинку лісничого.

Організатор розбійного нападу втік з місця на автомобілі. Для затримання ввели план "Перехоплення". Зловмисник покинув автомобіль у лісі і намагався пішки втекти від поліції. Однак копи затримали його зранку неподалік місця скоєння злочину. Четвертого учасника угруповання затримано в столиці.

Чоловіки обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою осіб). Слідство завершено. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові невідомий чоловік пограбував обмінник на 1,6 млн гривень.