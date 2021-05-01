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01 травня 2021, 14:46 844

На Чернігівщині під суд підуть члени банди, які хотіли скоїти розбій в будинку лісничого

01 травня 2021, 14:46 844
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Їм загрожує до 15 років позбавлення волі
Їм загрожує до 15 років позбавлення волі
Фото з відкритих джерел
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В Чернігівській області судитимуть членів злочинного угруповання, які у березні цього року увірвалися до будинку лісничого в Ніжинському районі.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Нацполіції.

Група осіб планувала скоїти розбійний напад на 55-річного лісничого в одному з сіл Комарівської територіальної громади Ніжинщини. В будинку чоловіка на озброєних зловмисників вже чекав спецпідрозділ КОРД. Двох учасників групи затримали в будинку лісничого.

Організатор розбійного нападу втік з місця на автомобілі. Для затримання ввели план "Перехоплення". Зловмисник покинув автомобіль у лісі і намагався пішки втекти від поліції. Однак копи затримали його зранку неподалік місця скоєння злочину. Четвертого учасника угруповання затримано в столиці.

Чоловіки обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений організованою групою осіб). Слідство завершено. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові невідомий чоловік пограбував обмінник на 1,6 млн гривень.

суд Україна кримінал поліція Чернігів

 
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