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01 мая 2021, 14:46 842

На Черниговщине под суд пойдут члены банды, которые хотели совершить разбой в доме лесничего

01 мая 2021, 14:46 842
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Им грозит до 15 лет лишения свободы
Им грозит до 15 лет лишения свободы
Фото из открытых источников
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В Черниговской области будут судить членов преступной группировки, которые в марте этого года ворвались в дом лесничего в Нежинском районе.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Группа лиц планировала совершить разбойное нападение на 55-летнего лесничего в одном из сел Комаровской территориальной общины Нежинщины. В доме мужчины вооруженных злоумышленников уже ждало спецподразделение КОРД. Двух участников группы задержали в доме лесничего.

Организатор разбойного нападения скрылся с места на автомобиле. Для задержания ввели план "Перехват". Злоумышленник покинул автомобиль в лесу и пытался пешком убежать от полиции. Однако копы задержали его утром недалеко от места совершения преступления. Четвертый участник группировки задержан в столице.

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (Разбой, совершенный организованной группой лиц). Следствие завершено. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове неизвестный мужчина ограбил обменник на 1,6 млн гривен.

суд Украина криминал полиция Чернигов

 
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