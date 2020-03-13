12:00  13 березня
В окупованій Горлівці 12 випадків коронавірусу - Аваков
13:48  13 березня
Зеленський змінив склад РНБО
13:01  13 березня
Єрмак і Козак домовилися про створення консультативної ради з представниками ОРДЛО
UA | RU
UA | RU
13 березня 2020, 13:02 5

У Чернігівській ОДА звільнили керівника департаменту

Читайте также
на русском языке
13 березня 2020, 13:02 5
Читайте также на русском языке
Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко звільнив Ніну Лемеш, яка керувала Департаментом сім'ї, молоді та спорту
Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко звільнив Ніну Лемеш, яка керувала Департаментом сім'ї, молоді та спорту

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на сайт Чернігівської ОДА.

На початку лютого 2020 року керівництво ОДА вже пропонувало Ніні Лемеш звільнитися за власним бажанням. Цьому передувала перевірка, що виявила ознаки фінансових порушень у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА. Справа передана до Нацполіції, де відкрили кримінальне провадження.

Крім того, містяни неодноразово скаржилися на роботу департаменту під керівництвом Лемеш.

Як писали RegioNews раніше, 11 березня у відставку пішов керівник апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації Віталій Линник.





Чернігівська область ОДА
З Кіровоградської ОДА звільнився керівник
12 березня 2020, 16:44
У Сумській області представили нового губернатора
11 березня 2020, 15:55
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 березня 2020, 17:12
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
08 березня 2020, 16:45
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Віктор Таран
Вадим Денисенко
Всі блоги »
Жіночі бої у Харкові. Коронавірус і подруга губернатора заважають Світличній стати нардепом
13 березня 2020, 16:43
"Слуга народу" Гайдай наблизився як ніколи до повного управління Сєвєродонецьком
13 березня 2020, 10:05
Всі публікації »
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »