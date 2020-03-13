У Чернігівській ОДА звільнили керівника департаменту

Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко звільнив Ніну Лемеш, яка керувала Департаментом сім'ї, молоді та спорту

Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко звільнив Ніну Лемеш, яка керувала Департаментом сім'ї, молоді та спорту

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на сайт Чернігівської ОДА.

На початку лютого 2020 року керівництво ОДА вже пропонувало Ніні Лемеш звільнитися за власним бажанням. Цьому передувала перевірка, що виявила ознаки фінансових порушень у Департаменті сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА. Справа передана до Нацполіції, де відкрили кримінальне провадження.

Крім того, містяни неодноразово скаржилися на роботу департаменту під керівництвом Лемеш.

Як писали RegioNews раніше, 11 березня у відставку пішов керівник апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації Віталій Линник.







