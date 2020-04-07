На Чернігівщині висіяли п'яту частину ранніх зернових

Планують засіяти 64,7 тисяч гектарів зернових та бобових культур

Фото: сторінка Андрія Прокопенка у Facebook

Планують засіяти 64,7 тисяч гектарів зернових та бобових культур

Про це інформує RegioNews із посиланням на допис у Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

Станом на 3 квітня в області засіяли понад 14 тисяч гектарів або 22% ранніх зернових та зернобобових культур.

У тому числі 7,9 тис. га ячменю - майже 28%, 4,9 тис. га вівса - 19%, 0,7 тис. га пшениці - 15%, 0,9 тис. га гороху - понад 15% до прогнозу.

Окремі господарства розпочали посів кукурудзи та окремих технічних культур - соняшнику, цукрового буряку.

Аграрії відзначають, що відсутність опадів та добові перепади температур створюють недостатньо сприятливі агрометеорологічні умови для масового початку посівної.

За останню декаду на території області впродовж 9 днів фіксували заморозки. А через відсутність дощів на полях, призначених під посів ярини, запаси продуктивної вологи продовжують знижуватися.

Водночас тепла погода сприяла розвитку озимих та плодових культур.

Загальна потреба сільськогосподарських підприємств області для проведення весняних польових робіт складає понад 8,7 мільярдів гривень, відзначає голова.

Нагадаємо, Чернігівська область стала третьою в Україні по збору зернових.

За підсумками 2019 року Чернігівська область має третю позицію в Україні за валовим збором зернових та зернобобових культур. Показник у майже 5 мільйонів тонн врожаю став рекордним для регіону.