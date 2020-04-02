Нафту ніде зберігати: ціни на паливо можуть обвалитися до нуля

Безпрецедентний спад попиту на нафту призвів до епічного надлишку поставок, у результаті чого світу скоро не вистачить місця для зберігання всіх непотрібних барелів нафти, а ціни на паливо впадуть до 18-річного мінімуму

Фото: aa.com.tr

Безпрецедентний спад попиту на нафту призвів до епічного надлишку поставок, у результаті чого світу скоро не вистачить місця для зберігання всіх непотрібних барелів нафти, а ціни на паливо впадуть до 18-річного мінімуму

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на CNN.

"Ринок починає сигналізувати про те, що не тільки немає попиту на нафту, але в кінцевому підсумку її нікуди дівати", - заявив старший енергетичний аналітик Neuberger Berman Джефф Уіл.

Іншими словами, сховища, нафтопереробні заводи, термінали, кораблі і трубопроводи можуть в кінцевому підсумку досягти меж своєї ємності, чого не було з 1998 року, згідно з Goldman Sachs.

За його словами, хоча основні ціни на нафту, такі як West Texas Intermediate і Brent торгуються від 20 доларів за барель, деякі регіональні ціни недавно впали до однозначних цифр.

Як зазначає видання, один варіант зберігання: завантаження всієї додаткової нафти на кораблі. За даними аналітиків JBC Energy, близько 20% світового парку дуже великих перевізників сирої нафти можуть стати плавучими сховищами, але й це не поглине надлишки.

За словами аналітиків, цей нафтовий надлишок створює сценарій, коли ціни на деякі невідомі сорти нафти вже фактично опустилися нижче нуля. В такому випадку частині виробникам нафти доведеться платити тільки за те, щоб у них забрали паливо.

За прогнозами Rystad Energy, великі зупинки виробництва нафти очікуються у квітні і травні. Старі, менш продуктивні нафтові свердловини, швидше за все, будуть закриті першими. Навіть найсильніші нафтові компанії США кажуть, що скоротять витрати і виробництво.

У кінцевому рахунку, галузь може втратити до 5 мільйонів барелів на день обсягу поставок нафти, кажуть аналітики.

При цьому вони зазначають, що слабкий попит, викликаний пандемією коронавірусу, не буде тривати вічно. Зрештою, авіакомпанії знову піднімуться в повітря і почнуть купувати реактивне паливо, а американські водії будуть купувати більше бензину, коли повернуться до роботи.

"Але до цього моменту нафтова промисловість не може видобувати стільки нафти, скільки раніше, тому що свердловини закриті. Сьогоднішній нафтовий надлишок може раптово перерости в завтрашній дефіцит нафти, що призведе до зростання цін", - пише видання.

Нагадаємо, 9 березня ціни на нафту на азіатських ринках обвалились на 30% вперше з 1991 року, бо країни ОПЕК не змогли домовитися з іншими виробниками нафти про скорочення видобутку. Як наслідок - вартість марки Brent упала до 31,02 долара за барель.

10 березня в АМКУ заявили, що через найсильніший обвал світових цін на нафту не слід очікувати на таке ж стрімке падіння цін на АЗС.

26 березня великі мережі АЗС України знизили ціни на всі види палива на 1 грн/л.