У Черкаській області жителів лякають фейки про COVID-19
На Черкащині серед місцевих мешканців поширюють неправдиву інформацію про епідемію COVID-19 та карантин, яка змушує людей панікувати
На Черкащині серед місцевих мешканців поширюють неправдиву інформацію про епідемію COVID-19 та карантин, яка змушує людей панікувати
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Урядовий кур’єр”.
Працівники Нацполіції в Черкаській області станом на 26 березня вже виявили 170 фейків про коронавірус, який мешканці області розмістили в соцмережах. Деякі робили це, не усвідомлюючи наслідків, а дехто - на замовлення проросійських провокаторів.
З усіма правопорушниками співробітники кіберполіції провели роз’яснювальну роботу. 45 із них погодилася видалити неправдиві дані. Інших можуть притягнути до адміністративної відповідальності.
Як писали RegioNews, співробітники СБУ затримали мешканця Дніпра, який по завданню російських кураторів розповсюдив фейк про жорстоке поводження з хворим на коронавірус в маршрутному таксі Вінниці.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 18:57"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
- 18:57 26 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:53 26 березня Вижницька райрада на Буковині перерахувала одноденний заробіток місцевій лікарні
- 18:46 26 березня На Донбасі почали тестувати військових на коронавірус
- 18:44 26 березня Коронавірус: Київрада переходить на засідання онлайн
- 18:43 26 березня У Черкаській області жителів лякають фейки про COVID-19
- 18:40 26 березня Призначили нового начальника Волинської митниці
- 18:57 26 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
Всі блоги »
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінского
26 березня 2020, 16:15
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації