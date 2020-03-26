У Черкаській області жителів лякають фейки про COVID-19

На Черкащині серед місцевих мешканців поширюють неправдиву інформацію про епідемію COVID-19 та карантин, яка змушує людей панікувати

Фото: Pixabay

На Черкащині серед місцевих мешканців поширюють неправдиву інформацію про епідемію COVID-19 та карантин, яка змушує людей панікувати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Урядовий кур’єр”.

Працівники Нацполіції в Черкаській області станом на 26 березня вже виявили 170 фейків про коронавірус, який мешканці області розмістили в соцмережах. Деякі робили це, не усвідомлюючи наслідків, а дехто - на замовлення проросійських провокаторів.

З усіма правопорушниками співробітники кіберполіції провели роз’яснювальну роботу. 45 із них погодилася видалити неправдиві дані. Інших можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Як писали RegioNews, співробітники СБУ затримали мешканця Дніпра, який по завданню російських кураторів розповсюдив фейк про жорстоке поводження з хворим на коронавірус в маршрутному таксі Вінниці.