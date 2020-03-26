В Черниговской области первый больной коронавирусом

В Борознянском районе Черниговской области 26 марта обнаружили первого инфицированного COVID-19

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В Борознянском районе Черниговской области 26 марта обнаружили первого инфицированного COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook председателя Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

В Борзнянскую районную больницу на днях госпитализировали мужчину с признаками вирусной пневмонии. Экспресс-тест показал положительный результат на инфицирование коронавирусом.

Больного поместили в специальный изолированный бокс. Анализы направили на ПЛР-тестирования в референс-лаборатории. Сейчас медики отслеживают все контакты больного, чтобы отправить людей на карантин.

Как писали RegioNews ранее, в Киеве коронавирус обнаружили еще в 6-ти человек - одной 35-летней женщины и 5-х мужчин от 28 до 70 лет.