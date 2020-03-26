В Черниговской области первый больной коронавирусом
В Борознянском районе Черниговской области 26 марта обнаружили первого инфицированного COVID-19
В Борознянском районе Черниговской области 26 марта обнаружили первого инфицированного COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение в Facebook председателя Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.
В Борзнянскую районную больницу на днях госпитализировали мужчину с признаками вирусной пневмонии. Экспресс-тест показал положительный результат на инфицирование коронавирусом.
Больного поместили в специальный изолированный бокс. Анализы направили на ПЛР-тестирования в референс-лаборатории. Сейчас медики отслеживают все контакты больного, чтобы отправить людей на карантин.
Как писали RegioNews ранее, в Киеве коронавирус обнаружили еще в 6-ти человек - одной 35-летней женщины и 5-х мужчин от 28 до 70 лет.
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 марта 2020, 15:55В Киеве еще 6 новых случаев заболевания Covid-19
26 марта 2020, 12:52Короновирус уже на Херсонщине: первая больная в удовлетворительном состоянии
26 марта 2020, 10:37
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 марта 2020, 15:55"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
- 16:55 26 марта WOG предоставит бесплатный бензин для карет скорой помощи
- 16:55 26 марта Министерство образования разработало два сценария для школьников и студентов
- 16:47 26 марта В Кропивницком отменили льготный проезд
- 16:43 26 марта Убийство экс-главы "Интера": Кожаре выбирают меру пресечения
- 16:23 26 марта Во Львовской области председателя ОТГ разоблачили на торговле землей
- 16:21 26 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 15:55 26 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
Все блоги »
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации