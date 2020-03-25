В Чернигове остановят общественный транспорт: когда и кого касается

Городская власть Чернигова с 27 марта до окончания карантина останавливает общественный транспорт

Фото: Черниговский горсовет

Городская власть Чернигова с 27 марта до окончания карантина останавливает общественный транспорт

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы городского совета.

Пассажирский транспорт закроют для горожан, у которых не будет спецпропусков. Для всех остальных автобусы и троллейбусы будут курсировать с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 20:00.

Пропусками, которые будут давать возможность воспользоваться услугами общественного транспорта, горожан должны обеспечить руководители предприятий и сетей аптек и магазинов, хлебозаводов. Исключение сделали для военнослужащих - они могут зайти в транспорт. предъявив военный билет.

"У транспорта сейчас будет особый режим работы, поэтому действующее законодательство мы здесь не нарушаем. Все льготные категории, включая военных и других работников силовых структур, должны будут платить за проезд ", - сказал Владислав Атрошенко, мэр Чернигова.

Напомним, что Кабинет министров Украины продлил карантинные мероприятия на 30 дней - до 24 апреля включительно - и расширил чрезвычайной ситуации на всю Украину.

Как информировали RegioNews раньше, чтобы избежать мародерства в Киеве Нацполиция хочет запретить выходить на улицу в ночное время и ввести комендантский час.