В Чернигове остановят общественный транспорт: когда и кого касается
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на сообщение пресс-службы городского совета.
Пассажирский транспорт закроют для горожан, у которых не будет спецпропусков. Для всех остальных автобусы и троллейбусы будут курсировать с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 20:00.
Пропусками, которые будут давать возможность воспользоваться услугами общественного транспорта, горожан должны обеспечить руководители предприятий и сетей аптек и магазинов, хлебозаводов. Исключение сделали для военнослужащих - они могут зайти в транспорт. предъявив военный билет.
"У транспорта сейчас будет особый режим работы, поэтому действующее законодательство мы здесь не нарушаем. Все льготные категории, включая военных и других работников силовых структур, должны будут платить за проезд ", - сказал Владислав Атрошенко, мэр Чернигова.
Напомним, что Кабинет министров Украины продлил карантинные мероприятия на 30 дней - до 24 апреля включительно - и расширил чрезвычайной ситуации на всю Украину.
Как информировали RegioNews раньше, чтобы избежать мародерства в Киеве Нацполиция хочет запретить выходить на улицу в ночное время и ввести комендантский час.
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