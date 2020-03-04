В Черниговской области задержали группу торговцев женщинами

Правоохранители задержали группу лиц, которые на протяжении длительного времени вербовали женщин для работы в борделях ЕС

Фото с сайта Полиции Черниговской области

Правоохранители задержали группу лиц, которые на протяжении длительного времени вербовали женщин для работы в борделях ЕС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Черниговской области.

Правоохранители задокументировали факт преступления в отношении группировки, в который вошли граждане Украины и ЕС. Уголовное производство по признакам уголовного правонарушения осуществляется по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины - торговля людьми.

Во время попытки переправки в ЕС группы женщин иностранца задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В дальнейшем будет решаться вопрос относительно избрания меры пресечения всем участникам группы.

В соответствии с действующим законодательством, работорговцям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование.