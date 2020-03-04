19:06  04 марта
Вследствие обстрелов на Донбассе ранены четыре украинских военных
13:37  04 марта
Три кандидата в министры отказались от работы в новом Кабмине
12:51  04 марта
Коронавирус в Украине: ВОЗ прогнозирует рост числа зараженных
UA | RU
UA | RU
04 марта 2020, 18:59 7

В Черниговской области задержали группу торговцев женщинами

Читайте також
українською мовою
04 марта 2020, 18:59 7
Читайте також українською мовою
Правоохранители задержали группу лиц, которые на протяжении длительного времени вербовали женщин для работы в борделях ЕС
Фото с сайта Полиции Черниговской области
Правоохранители задержали группу лиц, которые на протяжении длительного времени вербовали женщин для работы в борделях ЕС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Черниговской области.

Правоохранители задокументировали факт преступления в отношении группировки, в который вошли граждане Украины и ЕС. Уголовное производство по признакам уголовного правонарушения осуществляется по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Украины - торговля людьми.

Во время попытки переправки в ЕС группы женщин иностранца задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В дальнейшем будет решаться вопрос относительно избрания меры пресечения всем участникам группы.

В соответствии с действующим законодательством, работорговцям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование.


Черниговская область чернігів
В Черниговской области военного приговорили к 9 годам заключения за убийство старшины
04 марта 2020, 18:26
В Черниговской области жителей предостерегли от походов в театры и кино
04 марта 2020, 11:04
В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
04 марта 2020, 10:41
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Все блоги »
Сделать невозможное. Какие задачи Шмыгаль решит для Зеленского
04 марта 2020, 21:37
Кто есть кто в новом правительстве Дениса Шмыгаля
04 марта 2020, 21:05
Все публикации »
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
Все видео »
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »