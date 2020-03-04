В Черниговской области военного приговорили к 9 годам заключения за убийство старшины

Военнослужащий нанес коллеге по службе удар ножом в грудную клетку, в результате чего тот скончался на месте

Военнослужащий нанес коллеге по службе удар ножом в грудную клетку, в результате чего тот скончался на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на военную прокуратуру Центрального региона Украины. Сегодня завершено судебное разбирательство в уголовном производстве по обвинению военнослужащего Бобровицкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в совершении умышленного убийства сослуживца. Резонансный случай произошел на территории военного объекта 9 августа 2019 года. Установлено, что в 22 час. 40 мин. между двумя военнослужащими – старшим сержантом и старшиной ВСУ в расположении сборного пункта Черниговского объединенного территориального центра комплектования и социальной поддержки, возник словесный конфликт с оскорблениями личного характера. Один из военнослужащих, старший сержант ВСУ, предвидя общественно-опасные последствия своего поступка умышленно нанес сослуживцу один удар ножом в область грудной клетки, в результате чего потерпевший скончался на месте. 4 марта Деснянским районным судом Чернигова обвиняемого определено виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины. За умышленное убийство преступнику назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

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