В зоне ООС погиб военный из Черниговской области

3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко

3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский областной военный комиссариат.

3 марта во время обстрела позиций Вооруженных Сил Украины вооруженными формированиями Российской Федерации, погиб старший сержант Владимир Черненко, 28.01.1995 г.р., военнослужащий в/ч А4427.

Владимир Черненко призван на военную службу по контракту 1 марта 2017 года Новгород-Северским объединенным городским военным комиссариатом.

Напомним, погибшего в зоне ООС военного Игоря Гавриляка сегодня похоронят на Лычаковском кладбище во Львове.