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04 марта 2020, 10:41 1

В зоне ООС погиб военный из Черниговской области

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04 марта 2020, 10:41 1
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3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко
3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский областной военный комиссариат.

3 марта во время обстрела позиций Вооруженных Сил Украины вооруженными формированиями Российской Федерации, погиб старший сержант Владимир Черненко, 28.01.1995 г.р., военнослужащий в/ч А4427.

Владимир Черненко призван на военную службу по контракту 1 марта 2017 года Новгород-Северским объединенным городским военным комиссариатом.

Напомним, погибшего в зоне ООС военного Игоря Гавриляка сегодня похоронят на Лычаковском кладбище во Львове.

Командование Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки с глубоким прискорбием...

Опубликовано Черниговский областной военный комиссариат Вторник, 3 марта 2020 г.


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