В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко
3 марта погиб старший сержант Владимир Черненко
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Черниговский областной военный комиссариат.
3 марта во время обстрела позиций Вооруженных Сил Украины вооруженными формированиями Российской Федерации, погиб старший сержант Владимир Черненко, 28.01.1995 г.р., военнослужащий в/ч А4427.
Владимир Черненко призван на военную службу по контракту 1 марта 2017 года Новгород-Северским объединенным городским военным комиссариатом.
Напомним, погибшего в зоне ООС военного Игоря Гавриляка сегодня похоронят на Лычаковском кладбище во Львове.
Командование Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки с глубоким прискорбием...Опубликовано Черниговский областной военный комиссариат Вторник, 3 марта 2020 г.
Ситуация в зоне ООС: семь обстрелов, один военный погиб, четверо ранены
03 марта 2020, 19:16Погибшего в зоне ООС военного похоронят на Лычаковском кладбище во Львове
03 марта 2020, 17:44Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, ранена местная жительница
02 марта 2020, 19:21
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
- 10:51 04 марта Под Киевом из-за тумана столкнулись 10 автомобилей
- 10:44 04 марта Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
- 10:41 04 марта В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
- 10:38 04 марта Ректор "Житомирской политехники" Виктор Евдокимов может возглавить министерство образования
- 10:31 04 марта Во Львове задержали "атовца" с поддельным удостоверением участника боевых действий
- 10:25 04 марта В Одессе задержали серийного грабителя почтовых отделений
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации