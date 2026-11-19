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На Львівщині 9-річна дівчинка стала жертвою зґвалтування. Зловмисником виявився 75-річний майстер з меблів

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Злочин стався 17 листопада у Стрийському районі. 75-річний майстер зі складання меблів був у будинку клієнтів. Там він зґвалтував їхню 9-річну доньку. Дитина розповіла про те, що сталось, батькам, а вони - одразу звернулись до поліції.

Чоловіка затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді вину 45-річного жителя Хмільницького району у ґвалтуванні 14-річної падчерки ч. 3 ст. 152 КК України.