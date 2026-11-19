Фото ілюстративне

Удень 19 листопада у Києві пролунали вибухи. У столиці працювали сили протиповітряної оборони

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, у Подільському районі уламки російського безпілотника впали біля триповерхової будівлі. Попередньо, пожежі немає. На місце прямують екстрені служби.

Також, за інформацією КМВА, уламки БпЛА впали на відкритій території в Оболонському районі. Наразі відомо про одну постраждалу жінку. Їй надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, що вдень 19 листопада росіяни атакували безпілотниками Київську область.