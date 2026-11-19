Фото: Офіс Генерального прокурора

У Дніпрі правоохоронці викрили групу з шести чоловіків, які, за даними слідства, незаконно ввозили в Україну та збували кратом. Щомісячний дохід від продажу наркотичного засобу перевищував 11 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, учасники групи віком від 19 до 34 років упродовж січня–листопада 2026 року ввозили кратом із країн Європейського Союзу. Для приховування товару від митного контролю вони використовували послуги приватних перевізників.

У Дніпрі чоловіки орендували офіс та п’ять гаражів, де зберігали й фасували наркотичний засіб. Замовлення приймали через Telegram-канали, а доставляли товар покупцям по всій Україні за допомогою таксі та логістичних компаній.

Щомісяця через орендовані приміщення проходило понад тонну кратому. Згодом організатори зосередилися на оптовому продажі та встановили мінімальний обсяг замовлення — від 5 кг. За товар покупці розраховувалися через криптогаманці.

У листопаді правоохоронці затримали шістьох учасників групи. Загалом провели 27 обшуків, під час яких вилучили понад тонну кратому, 500 банок рідини з наркотичним засобом, 320 пристроїв для куріння із вмістом тетрагідроканнабінолу (ТГК) та майже 80 картриджів.

Також правоохоронці вилучили готівку, обладнання для фасування, електронну техніку та документацію. Загальна вартість заборонених речовин за цінами чорного ринку перевищує 12 млн грн. Крім того, арештовано два автомобілі, якими користувалися підозрювані, — BMW 530i та Toyota RAV4.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури шістьом чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

Усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.