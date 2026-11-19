Гора народила мишу. Але Путіну дозволили посидіти за столом і сфотографуватись біля Першої Леді Китаю

Гора народила мишу. Але Путіну дозволили посидіти за столом і сфотографуватись біля Першої Леді Китаю

Фото: з відкритих джерел

Півтори години переговорів Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна, чотири пункти декларації – і жодного історичного рішення. Хоча російська пропаганда вже малювала карту нового поділу світу.

Втім, у дипломатії важливо кого запросили за стіл.

Для Путіна сама можливість сидіти поруч із лідерами США та Китаю на правах третього великого гравця – вже здобуток. Росія поступається їм економічно й технологічно, але завдяки ядерному арсеналу та здатності ініціювати і вести агресивні війни досі претендує на право визначати правила для інших.

Та зміст декларації ще промовистіший ніж доволі невдале для російського диктатора спільне фото.

Найцікавіший – третій пункт: про імунітети посадовців і неприпустимість зловживань міжнародними судами. Для Путіна з ордером на арешт від МКС ця тема очевидно болісно актуальна. Як і для його оточення, яке боїться покарання. Але проблема є, коли великі держави знову порушують питання, чи не повинна їхня сила давати їм особливі привілеї перед міжнародним правосуддям.

Другий пункт – енергетика. На тлі війни в Ірані Москва отримує додатковий аргумент для торгу: стабільність нафтових ринків. Чи вдасться конвертувати його в послаблення санкцій – питання відкрите.

Останній пункт – ядерна зброя. Тут останнє китайське попередження Путіну: у ядерній війні не буває переможців. Для Путіна після років ядерного шантажу це публічне нагадування про межі допустимого. І це добра новина.

Отже, світ не поділили. Але спокуса великих держав домовлятися про його долю у вузькому колі нікуди не зникла.

Тільки Європа, Індія, Японія та інші центри сили не зникають із геополітичної карти лише тому, що їх не запросили за стіл.

Як і Україна, яка попри всі зусилля Путіна лишається субʼєктом.