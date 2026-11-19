Фото: Київська міська прокуратура

У Києві правоохоронці зупинили роботу нелегальної нафтобази, де зберігалося близько 50 тисяч літрів рідин із характерним запахом бензину, дизельного пального та спирту

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

Під час обшуку детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві виявили 11 металевих резервуарів, заповнених рідинами із запахом пального.

Також на території були промислові електронасосні агрегати та спеціальні рукави для перекачування нафтопродуктів.

Загалом із резервуарів вилучили близько 50 тисяч літрів рідин із характерним запахом бензину, дизельного пального та спирту.

Проведені експертні дослідження підтвердили, що відібрані зразки бензину не відповідають вимогам державних стандартів (ДСТУ).

Наразі до суду скерували клопотання про арешт вилученого пального та обладнання.

Правоохоронці встановлюють власників нелегальної нафтобази, а також з'ясовують, кому і яким способом продавали пальне.

Нагадаємо, в середині жовтня Зеленський заявив про відновлення ударів по російських НПЗ. За словами президента, Україна призупинила атаки на енергетичні об'єкти, щоб виконати побажання Вашингтона. Проте Росія продовжувала бити по українській енергетиці та вбивати мирних жителів

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