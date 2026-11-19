Фото: ДПСУ

Українські захисники показали свіжі кадри з Південно-Слобожанського напрямку. Військові успішно вдарили по російській техніці

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу пілотів бригади "Форпост" та військових з підрозділу "Апекс". Вони виявили та успішно вдарили по ПТС-2 (плаваючий транспортер середній) росіян.

"Чергова одиниця ворожої інженерної техніки перетворилася на брухт, тож жодних водних переправ для ворога на цій ділянці фронту не буде", - кажуть захисники.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.