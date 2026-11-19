Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі колишньому директору житлово-комунального сервісу повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, упродовж двох років посадовець самостійно призначав собі щоквартальні премії

Про це повідомили Одеській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Слідство встановило, що у 2020–2021 роках керівник без погодження з профільним департаментом Одеської міської ради самостійно ухвалював рішення про нарахування собі щоквартальних премій. Їхній розмір становив від 175% до 300% посадового окладу.

У такий спосіб колишній директор незаконно отримав понад 290 тисяч гривень преміальних виплат. Крім того, на сплату єдиного соціального внеску з цих коштів безпідставно витратили ще понад 40 тисяч гривень.

Загальна сума збитків, завданих комунальному підприємству, перевищує 330 тисяч гривень.

Ексдиректору повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Нагадаємо, раніше у столиці до 5 років позбавлення волі засуджено колишню бухгалтерку Управління освіти Дарницької РДА, яка незаконно нарахувала собі 2 млн грн.