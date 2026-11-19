В Одесі ексдиректор ЖКС незаконно преміював себе на 290 тисяч гривень
В Одесі колишньому директору житлово-комунального сервісу повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, упродовж двох років посадовець самостійно призначав собі щоквартальні премії
Про це повідомили Одеській обласній прокуратурі, передає RegioNews.
Слідство встановило, що у 2020–2021 роках керівник без погодження з профільним департаментом Одеської міської ради самостійно ухвалював рішення про нарахування собі щоквартальних премій. Їхній розмір становив від 175% до 300% посадового окладу.
У такий спосіб колишній директор незаконно отримав понад 290 тисяч гривень преміальних виплат. Крім того, на сплату єдиного соціального внеску з цих коштів безпідставно витратили ще понад 40 тисяч гривень.
Загальна сума збитків, завданих комунальному підприємству, перевищує 330 тисяч гривень.
Ексдиректору повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.
Нагадаємо, раніше у столиці до 5 років позбавлення волі засуджено колишню бухгалтерку Управління освіти Дарницької РДА, яка незаконно нарахувала собі 2 млн грн.