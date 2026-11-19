Фото: прокуратура Херсонської області

На Херсонщині 59-річну жінку заочно засудили до 10 років позбавлення волі за колабораційну діяльність. Під час окупації вона очолила незаконну виборчу комісію в Каланчаку, яка організовувала проведення так званих "виборів президента РФ"

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

Слідство встановило, що у квітні 2023 року, під час підготовки до незаконних президентських виборів Росії на тимчасово окупованій території Херсонщини, окупаційна влада створила в Каланчаку так звану "територіальну виборчу комісію".

Її головою строком на п'ять років призначили 59-річну місцеву жительку.

На цій посаді жінка організовувала роботу незаконної комісії, добирала кандидатів до підпорядкованих їй "дільничних виборчих комісій" та координувала їхню діяльність. Також вона відповідала за розроблення і затвердження календарного плану, заходів із підготовки та проведення псевдовиборів, опрацювання протоколів та іншої документації.

Доказами її протиправної діяльності стали, зокрема, оприлюднений у відкритому доступі указ так званого "губернатора" Херсонщини про призначення жінки головою незаконної комісії, а також відео проросійського медіа, в якому вона представлялася очільницею цієї структури.

Суд визнав жінку винною у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та призначив їй 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, її на 15 років позбавили права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, займатися діяльністю, пов'язаною з наданням публічних послуг та виборчим процесом.

Вирок ухвалили заочно. Відбувати покарання засуджена почне після фактичного затримання.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.