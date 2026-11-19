Фото: поліція Києва

У Києві правоохоронці викрили 45-річного чоловіка, який облаштував у приватному будинку теплицю для вирощування конопель. Готовий канабіс він, за даними слідства, продавав клієнтам. Вартість вилученого наркотичного засобу за цінами "чорного ринку" перевищує 2,5 млн грн

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.

Слідство встановило, що чоловік переобладнав одну з кімнат свого будинку під місце для культивування конопель. Для цього він облаштував приміщення спеціальним освітленням, вентиляцією та системою крапельного зрошування.

За насадженнями киянин доглядав самостійно, використовуючи добрива. Після збору врожаю він висушував канабіс та збував його покупцям.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили близько 70 рослин конопель, готовий канабіс, а також обладнання для зважування та фасування наркотичного засобу.

Загальна вага вилучених наркотиків перевищує 5 кг. За оцінками правоохоронців, їхня вартість на "чорному ринку" становить понад 2,5 млн грн.

Наразі поліцейські повідомили чоловіку про підозру. Обставини незаконного вирощування та збуту наркотичних засобів встановлюють.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.