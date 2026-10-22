На Черкащині перевіряють повідомлення про будинок загиблого військового

Фото: поліція Черкаської області

У Монастирищі Уманського району Черкаської області поліція перевіряє інформацію про те, що невідома особа забруднила багнюкою будинок, у якому проживав загиблий військовослужбовець

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Інформацію зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Поліцейські працюють на місці події та встановлюють усі обставини.

Правову кваліфікацію події визначать за результатами перевірки.

Поліція закликає громадян, які володіють інформацією про інцидент, повідомити про це на спецлінію 102 або звернутися до найближчого відділку поліції.

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