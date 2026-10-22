18 тисяч за поїздку: на Запоріжжі військовий влаштував "перепустку" для ухилянтів

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У Запоріжжі правоохоронці викрили канал незаконного перетину за кордон. Зокрема, "клієнтами" ділка були військові, які самовільно залишили місце служби

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

27-річний військовий, який раніше уже мав проблеми із законом, організував незаконну схему. "Клієнтів" він шукав серед військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини, а також чоловіків призовного віку, які хочуть виїхати за кордон.

Одному з клієнтів він пояснював, що його повинні доправити до одного з населених пунктів на заході України, звідки спільники повинні були переправити "клієнта" до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. За свою "допомогу" організатор просив 18 тисяч доларів.

"Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає до дев'яти років ув’язненн", - кажуть в поліцїі.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.