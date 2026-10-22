Неякісне спорядження для рятувальників на 14 млн грн: посадовця ДСНС судитимуть

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Хмельницькій області до суду скерували обвинувальний акт щодо посадовця обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, якого обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівлі захисного спорядження для рятувальників

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у 2022 році посадовці організували закупівлю 1 730 комплектів радіаційного, хімічного та біологічного захисту загальною вартістю понад 14 млн грн.

Під час перевірки з’ясувалося, що спорядження не відповідало вимогам ДСТУ: скло захисних костюмів не відповідало встановленим стандартам, а шви не мали необхідної міцності.

Обвинувачений очолював комісію із закупівель. Слідство вважає, що він знав про відсутність документів, які підтверджували відповідність спорядження стандартам, однак не ініціював перевірку його захисних властивостей. Натомість посадовець виніс на голосування пропозицію постачальника.

Після погодження пропозиції начальник підрозділу уклав договір із компанією, якій перерахували понад 14 млн грн бюджетних коштів. За оцінкою слідства, саме на цю суму державі завдали збитків.

У лютому 2026 року обом посадовцям повідомили про підозру. Матеріали щодо колишнього начальника загону виділили в окреме кримінальне провадження.

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — як зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків на майно обвинуваченого наклали арешт на загальну суму 2,3 млн грн.

Нагадаємо, на Хмельниччині керівництво підрозділу ДСНС отримало підозри через закупівлю 1730 комплектів неякісного захисного спорядження для рятувальників на понад 14 млн грн.