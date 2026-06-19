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19 червня 2026, 11:40

На Закарпатті двоє дітей отруїлися алкоголем і потрапили до лікарень

19 червня 2026, 11:40
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Протягом тижня бригади екстреної медичної допомоги двічі виїжджали на виклики до неповнолітніх із ознаками алкогольної інтоксикації на Закарпатті

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Перший випадок стався у Виноградівському районі. Медики отримали повідомлення про 12-річного хлопця, якого виявили поблизу річки у стані втрати свідомості. У дитини зафіксували ознаки алкогольного отруєння, після чого його госпіталізували. Про подію повідомлено правоохоронців.

Другий інцидент стався в Ужгороді. Медиків викликали до 14-річного підлітка, який мав блювання, порушення дихання та періодичну втрату свідомості. Хлопця доставили до обласної дитячої лікарні після надання екстреної допомоги.

Медики наголошують, що алкоголь становить особливу небезпеку для дитячого організму та може призводити до тяжких наслідків для здоров’я. У разі появи симптомів отруєння необхідно негайно звертатися по медичну допомогу.

Нагадаємо, торік у лютому на Київщині двоє підлітків перебрали з алкоголем та ледь не померли посеред вулиці. Як з'ясувалося, діти випили на двох літр самогону, який запивали енергетиком.

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Закарпаття лікарня алкоголь отруєння діти неповнолітні
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