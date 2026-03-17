Обмеження світла 18 березня: в Укренерго попередили про нові графіки

В Україні продовжуються погодинні графіки обмеження електроенергії. Основною причиною є пошкодження в енергосистемі після російських атак

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

Як повідомили енергетики, у середу, 18 березня, в Україні в усіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності з 16:00 до 21:00. Це стосується промислових споживачів.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Будь ласка, не вмикайте у вечірні години кілька потужних електроприладів одночасно", - закликають енергетики.

Наадаємо, наприкінці 2025 року Німеччина виділила 160 млн євро на відновлення української енергетичної системи. Це найбільший разовий внесок з моменту створення Фонду.