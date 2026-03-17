Завтра по всій Україні стане холодніше

У середу, 18 березня, в Україні очікується прохолодна весняна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Погода УНІАН.

Завтра в більшості областей термометри покажуть +4..+10 градусів, лише подекуди на півдні та на Закарпатті буде трохи тепліше.

День очікується похмурий, на заході та півдні – з сонячними проясненнями.

Місцями на лівобережжі пройдуть невеликі дощі.

Як повідомлялось, в Україну йде похолодання з дощами. Про це попереджала синоптикиня Наталка Діденко.