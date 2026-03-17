Зеленський показав британцям, який вигляд мав масований удар по Україні в ніч на 14 березня

фото: Офіс Президента України

Він повідомив, що має планшет, на якому в режимі реального часу відображається ситуація на фронті — від бойових дій до всіх ударів у повітрі, на землі й на морі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення президента України до парламенту Великої Британії у вівторок, 17 березня.

Зеленський зазначив, що ці системи є у прем'єр-міністра, міністра оборони та вищого військового командування.

Президент України подарував такий планшет королю Британії Чарльзу III.

"Дякую Його Величності та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною", – додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що ЗСУ зірвали стратегічний наступ РФ, яку вона планувала на березень 2026 року. Зеленський подякував кожному підрозділу, та усім, хто захищає Україну. Росіяни там намагаються додавати собі сил, але їхні сили ми знищуємо.