17 березня 2026, 21:31

Зеленський показав британцям, який вигляд мав масований удар по Україні в ніч на 14 березня

фото: Офіс Президента України
Він повідомив, що має планшет, на якому в режимі реального часу відображається ситуація на фронті — від бойових дій до всіх ударів у повітрі, на землі й на морі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення президента України до парламенту Великої Британії у вівторок, 17 березня.

Зеленський зазначив, що ці системи є у прем'єр-міністра, міністра оборони та вищого військового командування.

Президент України подарував такий планшет королю Британії Чарльзу III.

"Дякую Його Величності та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною", – додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що ЗСУ зірвали стратегічний наступ РФ, яку вона планувала на березень 2026 року. Зеленський подякував кожному підрозділу, та усім, хто захищає Україну. Росіяни там намагаються додавати собі сил, але їхні сили ми знищуємо.

13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
