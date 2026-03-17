17 березня 2026, 20:45

Передавали наркотики в банках з медом: на Київщині перекрили наркотрафік до СІЗО

Фото: Національна поліція
Правоохоронці заблокували наркотрафік до Київського СІЗО та Старобабанівської виправної колонії. Заборонені речовини ретельно маскували в харчових продуктах

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Відомо, що серед підозрбюваних працівник колонії, особи з кримінальним минулим, "смотрящий" у СІЗО та засуджений, який відбуває покарання у виправній установі. Заборонені речовини зловмисники ретельно ховали в харчових продуктах, техніці та засобах гігієни. Згодом наркотики передавали до СІЗО.

Усі фігуранти познайомилися один з одним під час перебування в місцях позбавлення волі. Організацією наркотрафіку та подальшим збутом у Старобабанівській виправній колонії займався 25-річний ув'язнений. У Київському слідчому ізоляторі для цього був так званий "смотрящий".

"Слідчі повідомили про підозру п’ятьом фігурантам, серед яких і працівнику Старобабанівської виправної колонії. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.

