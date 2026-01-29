12:55  29 січня
29 січня 2026, 15:25

На Черкащині чоловік вдарив військового ТЦК в шию: що відомо

29 січня 2026, 15:25
Ілюстративне фото
На Черкащині чоловік напав на військового ТЦК. Це сталось, коли військові здійснювали заходи оповіщення

Про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК, передає RegioNews.

Інцидент трапився 28 січня в Уманському районні. До військових ТЦК підійшов агресивно налаштований чоловік. Він одразу вдарив одного з військових ножем у шию. На щастя, ніж не зачепив сонної артерії. Пораненого військового госпіталізували, нападника було затримано.

У ТЦК розповіли, що поранений військовий є учасником бойових дій. Він був нагороджений орденом "За мужність".

"Під Ягідним Чернігівської області, його група зайшла у тил ворога, знищила техніку та живу силу противника й повернула додому тіла полеглих побратимів, за що військового нагородили орденом "За мужність". Брав участь у боях на Донеччині, двічі отримав поранення. Попри травми та непрості наслідки участі в бойових діях, продовжив службу в РТЦК та СП Черкаської області", - йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, на Рівненщині затримали зловмисника, який погрожував гранатою своїй родині. Чоловік відмовлявся віддати вибухонебезпечний предмет, тому правоохоронці застосували сльозогінний газ. Вибухотехніки вилучили гранату (навчально-тренувальна), тротилову шашку "Т-200", артилерійський порох та запалювальну трубку.

ТЦК напад Черкаська область
