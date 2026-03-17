У Полтаві прикордонник на смерть збив жінку на пішохідному переході

фото: ДБР

Працівники ДБР затримали військовослужбовця Державної прикордонної служби з Волинської області, який увечері 16 березня у Полтаві скоїв смертельну аварію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, 16 березня близько 21:00 військовослужбовець, перебуваючи у відпустці, керував власним автомобілем. Під’їжджаючи до пішохідного переходу, він змінив напрямок руху та виїхав на зустрічну смугу і наїхав на жінку. Від отриманих травм вона померла у кареті швидкої допомоги.

Водія затримано. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

