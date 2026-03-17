У Києві врятували маму з дитиною, які дрейфували на крижині за 200 метрів від берега

Співробітники ДСНС врятувала маму з дитиною в Оболонському районі Києва. Вони відпливли 200 метрів від берега на крижині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС Києва.

Зазначається, що дівчинка вибігла на лід, коли вони з мамою гуляли біля води. Коли мати побігла за нею, крижина, на якій вони стояли, відкололася та відпливла від берега до центру затоки.

Рятувальники за допомогою спецтехніки дісталися до потерпілих, які встигли віддалитися від берега на 200 метрів.

Ні жінка ні дитина не потребували медичної допомоги.

Як повідомлялось, у Вишгородському районі на Київському водосховищі, під час катання під кригу провалився та потонув автомобіль. Внаслідок трагедії загинула одна людина, ще одну зниклу особу досі розшукують. Нещасний випадок стався на початку лютого.