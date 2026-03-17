Прикордонники показали, як ефектно нищать РЕБ росіян на фронті

Українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. На цей раз прикордонники опублікували кадри зі знищенням російської РЕБ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

На відео можна побачити роботу підрозділу "DESTRUCTION TEAM" прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону. Тут військові знизищили антени зв’язку та керування безпілотними літальним апаратами противника, засоби РЕБ та РЕР, укриття росіян.

Також окупанти понесли втрати у живій силі. Ці кадри були зроблені на Північно-Слобожанському напрямку.

Нагадаємо, на початку 2026 року українські прикордонники знищили рідкісну машину росіян на Південно-Слобожанському напрямку. Йдеться про комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2".