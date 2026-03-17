UA | RU
17 березня 2026, 22:45

Прикордонники показали, як ефектно нищать РЕБ росіян на фронті

Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Українські військові продовжують нищити техніку ворога на фронті. На цей раз прикордонники опублікували кадри зі знищенням російської РЕБ

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу підрозділу "DESTRUCTION TEAM" прикордонної комендатури швидкого реагування 5 прикордонного загону. Тут військові знизищили антени зв’язку та керування безпілотними літальним апаратами противника, засоби РЕБ та РЕР, укриття росіян.

Також окупанти понесли втрати у живій силі. Ці кадри були зроблені на Північно-Слобожанському напрямку.

Нагадаємо, на початку 2026 року українські прикордонники знищили рідкісну машину росіян на Південно-Слобожанському напрямку. Йдеться про комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна окупанти українська армія ДПСУ
