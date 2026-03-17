Командир 43-ї бригади замість служби відправляв бійців робити ремонт у своїй квартирі та житлі родичів

Правоохоронці викрили командира військової частини ЗСУ, який залучав підлеглих до ремонтних робіт у житлі родичів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, з вересня 2024 року посадовець залучив 7 військовослужбовців до ремонтно-будівельних робіт у квартирах та будинках своїх родичів і у власній нерухомості. Зокрема, ремонти проводили у квартирі доньки та колишньої дружини командира в Черкасах, будинку його сестри на Черкащині, а також у квартирі на Київщині, якою користується сам посадовець.

Для приховування оборудки, командир доповідав керівництву, що військові нібито перебувають у частині та виконують службові обов’язки. Насправді ж вони займалися ремонтними роботами у його родичів та на інших приватних об’єктах.

Командиру частини повідомлено про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

За даними видання "Українська правда", йдеться про командира 43-ї окремої артилерійської бригади ім.гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка.

Як повідомлялось, колишній командир і троє військових привласнили понад 620 тис. грн. Інцидент стався на Кіровоградщині.