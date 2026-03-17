На Закарпатті почали будувати новий курорт площею 60 гектарів за 500 мільйонів доларів
Поблизу кордону зі Словаччиною побудують новий курорт Onoky
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на forbes.ua.
За 7 км від Ужгорода в селі Оноківці розпочали будівництво курорту Onoky. Він займе територію у 60 га. Сам проєкт розрахований на 15 років.
Крім рекреації курорт включатиме понад 300 готельних номерів, два ресторани, чотири бари, spa-центр, фітнес-зону та коворкінг.
Вздовж річки Уж облаштують 1000-метрову набережну.
Як повідомлялось, депутат від ОПЗЖ Владислав Каськів хоче збудувати сучасний курорт на Закарпатті. Йдеться про гірськолижний комплекс "Боржава".
Всі блоги »